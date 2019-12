The Rolling Stones inédit. 30 ans d’archives

L’ancienne femme de Ronnie Wood, guitariste des Rolling Stones depuis très, très longtemps, a fouillé dans ses « archives personnelles ». Pourquoi ? On ne sait pas trop. Mais elle avait suffisamment de matériel photographique (le plus souvent de piètre qualité) pour fabriquer une sorte de collage d’un intérêt quelconque pour nous présenter un livre qui mise sur le fait qu’elle avait accès aux abords de la scène, mais aussi aux coulisses du légendaire groupe. Elle nous les présente donc à partir du début des années 1980, tout sourire, dépeignant un portrait à la fois complaisant et complètement factice des célébrissimes représentants du rock. Elle a beau nous faire croire à une belle harmonie au sein du groupe, tout fan sait que l’ambiance était pour le moins mauvaise au début de la décennie 1980. Et son mari, joyeux fêtard sur photos, était alors accro au crack. Étonnamment, aucune photo ne témoigne de cela.

30 ans d’archives Jo Wood, Éditions Glénat, Grenoble, 2019, 255 pages