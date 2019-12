C’est l’histoire de l’humanité donnée à voir, depuis Sapiens jusqu’aux changements climatiques, que montre ce riche atlas, fruit de la collaboration entre les Éditions Les Arènes et la revue L’Histoire. À partir du fonds cartographique de la célèbre revue fondée en 1978, le maître d’œuvre du projet, Christian Grataloup, et son équipe ont sélectionné, recréé et commenté 515 cartes, qui s’émancipent des périodisations classiques. Cette rigoureuse jonction entre histoire et cartographie offre un résultat saisissant. Derrière chaque carte annotée accessible, précise et lisible se trouvent une bibliothèque condensée et une analyse à la fine pointe de la recherche. Généreuse initiative : les cartes sont téléchargeables gratuitement sur le site de L’Histoire selon leur code indiqué dans l’ouvrage. Une mine d’or, entre autres, pour les étudiants et les enseignants. Outil à la fois ludique et pédagogique, cet indispensable atlas montre que « l’histoire du monde a sa géographie ». Superbe.

Atlas historique mondial Christian Grataloup (dir.), Les Arènes – L’Histoire, Paris, 2019, 655 pages