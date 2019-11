Voilà exactement le genre de plaquette sur laquelle on aurait tous voulu tomber un jour, préados ou ados, filles ou garçons. Rempli d’humour et factuellement irréprochable, ce guide décomplexé sur les menstruations épate par son approche d’équilibriste, à cheval entre science et culture, entre croyances (balayées) et références (savamment articulées). À la plume, la journaliste et féministe Élise Thiébert manie le fleuret avec aplomb, distillant son savoir avec juste ce qu’il faut de légèreté et de gaillardise pour dissiper tous les malaises. La dessinatrice et blogueuse Mirion Malle ajoute un grain de sel bien personnel à cette entreprise inclusive française aux contours féministes assumés qui connaît ici une nouvelle incarnation toute québécoise grâce aux éditions du Remue-ménage. La mise en page ludique et aérée fait le reste. À laisser traîner subtilement (ou pas) partout.

Les règles… quelle aventure ! ★★★★ Élise Thiébaut et Mirion Malle, Les Éditions du Remue-Ménage, Montréal, 2019, 71 pages (pour préados, ados, et les autres !)