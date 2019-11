L’amour nous fait parfois perdre tous nos moyens. Ce conte campagnard moderne décrit à merveille cette sensation unique à travers la valse-hésitation d’un fermier tellement distrait par ses sentiments pour son vétérinaire qu’il en perd la capacité de s’occuper adéquatement de sa ménagerie et de ses champs. Les animaux joueront à leur façon aux cupidons pour retrouver leur gardien tel qu’ils le connaissent, même si la timidité de ce dernier ne leur facilite pas la tâche… Le Néerlandais Pim Lammers, dont le premier livre abordait la notion de la transidentité, offre ici un récit fort amusant pour les tout-petits grâce à ses situations loufoques et qui met en lumière la diversité sexuelle sans la marginaliser. Un album charmant et magnifiquement illustré.

Le fermier amoureux ★★★ 1/2 Pim Lammers et Milja Praagman, La courte échelle, Montréal, 2019, 34 pages (pour 3 ans et plus)