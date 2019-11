Hamac passe sous le giron de Somme toute

Le Septentrion a décidé de se défaire de sa division Hamac, consacrée à la fiction (romans, nouvelles, théâtre et carnets), pour la transférer aux Productions Somme toute. Le tout s’est fait avec « tristesse » mais « confiance », a expliqué le directeur littéraire Éric Simard, qui avait relancé la division. Celui-ci consacrera désormais son temps à son métier de libraire. Les activités de Hamac ne connaîtront pas d’interruption, et les prochaines publications sortiront à l’hiver et au printemps 2020. L’équipe de Somme toute et de Tête première, en particulier Fanie Demeule, poursuivra le travail de Hamac « dans le même esprit » avec Anne Peyrouse, directrice littéraire déjà en place.