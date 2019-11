«Chairs»: entre la peau et les os

Les douze « créations » réunies par Marie-Ève Blais et Olivia Tapiero répondent à « un désir de réfléchir à ce que signifie socialement, artistiquement, politiquement, aujourd’hui, la notion de chair, au-delà (ou peut-être en dessous) de l’idée de corps ». Dans Chairs, l’ouvrage qui vient de paraître dans la collection Encrages des Éditions Triptyque — après Corps, le collectif de « fictions » dirigé par Chloé Savoie-Bernard en 2018 —, se côtoient « des voix issues de divers milieux artistiques — la danse, l’écriture, le théâtre, la chorégraphie, la musique ».

« Si je sentais dans ma chair toutes les choses que je pouvais sentir, je serais vraiment ici. Ici maintenant, et encore maintenant. Inlassablement, présente, à accumuler les commencements », écrit Erin Hill. Le poème d’Ouanessa Younsi concerne les « rites de la naissance / répétés depuis des siècles » : « ensemble / au plus près du verbe chair / ce séisme dans le corps / comme si la Terre s’ouvrait / pour enfanter / une autre Terre ».

Lorrie Jean-Louis livre quant à elle une réflexion étoffée à propos des identifications intimes, sociales et politiques du corps de la femme. Estimant que la chair « n’aime pas les espaces finis », elle écrit : « Engager sa subjectivité, c’est incarner sa chair, cette part invisible d’un soi toujours en devenir. »

Frisson et douleur

Philippe Dumaine traduit les sensations que lui procurent la vue de la chair blessée ainsi que le travail de certains artistes et l’application du maquillage : « Le frisson qui m’intéresse répond à quelque chose qui, jusque-là, n’avait pas été montré. C’est peut-être ce qu’ont en commun les chairs qui me font frissonner, qu’elles soient médiatiques ou si réelles que je sens leur chaleur sur ma peau : elles dévoilent. »

Laurence Bourdon traite de tatouage : « C’est pas une question de chair, je m’excuse. Plutôt de surface. Là que ça se passe. L’inscription. Pourtant, la douleur, on la sent circuler. La durée fait ça. » Sarah Walou fait, quant à elle, la bouleversante nomenclature des agressions dont sa chair a conservé les marques : « Les gens me savent parce que ma peau parle trop fort, comme moi, elle m’imite même quand j’essaie de me taire. »

Après l’instantané de violence et d’animalité signé Nathanaël, Catherine Mavrikakis propose un parcours aussi personnel qu’intertextuel, une « viande à penser un peu sanguinolente » : « Dans l’intensité de ces œuvres qui à mon avis ne parlent que de la chair dans sa présence troublante, étonnante au monde, j’ai reconnu quelque chose en moi que je voulais, moi aussi, faire exister. »

Chanter et danser

Mykalle Bielinski démontre à quel point le chant est indissociable du corps : « Cette connexion à sa chair, à sa nécessité intime, à sa propre raison de vivre a un effet rayonnant sur l’interprète qui vibre de tout son être et agit sur le réel. » Quant à Charlie Prince, il réfléchit, entre autres, aux significations du saut : « On saute pour franchir des obstacles. On saute pour jouer. On saute pour atteindre des surfaces plus élevées. On saute avec joie — on saute pour célébrer. On saute en sachant qu’on va retomber… »

Il y a certainement dans ces « créations », dont la nature et le ton divergent grandement, de quoi convenir au plus diversifié des lectorats. Les codirectrices, qui signent également chacune un texte, écrivent à juste titre dans leur introduction que « le tissage de voix singulières se voulait une performance en soi », « l’espace qui les sépare est strié d’échos heureux comme d’écarts fertiles ».

Marie-Ève Blais et Olivia Tapiero seront au Salon du livre de Montréal le 24 novembre.