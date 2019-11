Des planches d’Hergé aux enchères à Paris

Paris — Des planches d’Hergé, dont une pièce exceptionnelle de L’étoile mystérieuse et une autre tirée du Sceptre d’Ottokar, seront mises aux enchères à Paris mercredi et samedi au cours de deux ventes distinctes chez Christie’s et Artcurial. Proposée chez Christie’s le 20 novembre, la planche extraite du 8e album des aventures de Tintin (Le sceptre d’Ottokar) met en scène le jeune reporter et son chien Milou en train de ravir le sceptre d’Ottokar aux mains de malfrats. Cette planche à l’encre de Chine, aquarelle bleue et gouache blanche, réalisée par le dessinateur belge en 1938, est estimée entre 280 000 et 300 000 euros (de 409 000 à 438 000 $CA). Le 23 novembre chez Artcurial, les collectionneurs pourront enchérir sur une planche extraite de L’étoile mystérieuse. Cette planche, où l’on voit Tintin à l’observatoire du professeur Calys observer « une énorme boule de feu » qui se dirige (peut-être) vers la Terre, est estimée entre 150 000 et 200 000 euros (de 219 000 à 292 000 $CA).