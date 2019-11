Frida Kahlo, une biographie

Longtemps après sa mort, Frida Kahlo (1907-1954) ne cesse de fasciner. Dans cette biographie illustrée, l’artiste espagnole Maria Hesse se réapproprie l’histoire de l’icône mexicaine à travers des réinterprétations de ses œuvres, des illustrations de son vécu, jumelées à un récit à la première personne entrecoupé d’extraits de lettres de la plume de Kahlo. On passe à travers tout : enfance, accident, son amour incandescent pour Diego Rivera et la peine qui s’ensuivra… Toutefois, les mots se font rares au fil des pages, les chapitres sont courts, les moments passent rapidement : ce qui marque le plus, ce sont justement les illustrations riches en couleurs et en émotions qui ornent le tout et qui racontent joies et douleurs de façon sensible et touchante. L’œuvre, au final, se situe quelque part entre biographie, récit de fiction et roman graphique. Maria Hesse le dit dès le départ : le recueil est un mélange de vie réelle et de celle que Kahlo s’est inventée au cours de sa vie. Qu’il soit réalité ou fiction, le tout s’avère authentique.

Une biographie ★★★ 1/2 Maria Hesse, traduit de l’espagnol par Vanessa Capieu, Presque lune, Rennes, 2019, 152 pages