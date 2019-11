La vie moderne nous broie avec son rythme effréné, ses exigences de performance et de réussite et les angoisses qu’elle génère. C’est le constat que dresse l’humoriste et chroniqueuse Léa Stréliski dans ce petit ouvrage sans prétention, et souvent très drôle, où elle se confie sur les conséquences de cette nécessité de toujours être performant, fonctionnel, heureux, connecté (voire dépendant à la connexion) sur sa propre vie et les mesures qu’elle a mises en place pour assurer son « hygiène mentale ». L’auteure se défend d’offrir des solutions toutes faites et des recettes pour atteindre l’équilibre et le bonheur. Ses anecdotes personnelles de mère de trois enfants, d’épouse, d’humoriste encore émergente et d’(ex)accro aux réseaux sociaux, offertes sur un ton parfois faussement léger, suffisent pour que le lecteur trouve lui-même quelques pistes de solution.

La vie n’est pas une course ★★★ Léa Stréliski, Québec Amérique, Montréal, 2019, 120 pages