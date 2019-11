Pastorale américaine avec Joyce Carol Oates

Depuis le meurtre de David Gunn en 1993, la violence antiavortement aux États-Unis n’a fait que croître. Cet enjeu symbolise-t-il tous les clivages de la société américaine ?

« Pour un chrétien évangéliste, l’assassinat d’un avorteur est un geste sacrificiel commis au service de Jésus. Pour un Américain éduqué et libéral, ce même geste est un meurtre sauvage. Les États-Unis n’ont jamais été aussi divisés entre les passions des « croyants » (et par extension celles des nationalistes blancs) et les passions des libéraux, qui croient dans la liberté des femmes à disposer de leur corps. Mais fondamentalement, j’écris sur les gens — avec sympathie et profondeur. Je n’ai aucun intérêt à glisser de manière superficielle sur la question des relations humaines complexes. »

Votre roman refuse tout manichéisme. Pour un écrivain, la vérité passe-t-elle par des tonalités de gris plutôt que par le noir et blanc ?

« Les êtres humains sont extrêmement complexes, personne n’est simplement noir ou blanc. — y compris un assassin antiavortement passionné qui croit qu’il agit pour accomplir le commandement de Dieu, et non par malice personnelle. La plupart des gens croient à ce qu’on leur a enseigné et, dans une société où prédominent les médias sociaux, de plus en plus de gens semblent croire ce qu’ils ont été (mal) amenés à croire. La religion a toujours fait l’effort “d’éduquer ” la population — on pourrait même parler de “lavage de cerveau”. Seule l’éducation permet aux individus de surmonter les conflits mineurs et le sectarisme raciste — aux États-Unis, on a permis que les normes éducatives baissent de façon spectaculaire, dans l’espoir que la populace puisse être plus facilement influencée par la propagande. Je crois que l’art sérieux peut réorienter nos attentions vers l’intérieur, en vue du partage d’un point commun. »

Paradoxalement, ce débat semble être surtout une affaire d’hommes…

« Dans toute l’histoire de l’avortement et de la violence liée à l’avortement aux États-Unis, seuls des hommes ont été impliqués — à titre d’avorteurs et d’assassins. Vous évoquez l’assassinat de David Gunn, mais c’est le meurtre du Dr George Tiller en 2009, à Wichita, au Kansas, qui est la genèse d’Un livre de martyrs américains. Ironiquement, George Tiller était lui-même un chrétien ardent, et il a été assassiné dans sa propre église ! Les femmes ont été victimisées, bien sûr, mais jamais assassinées. Et jusqu’à présent, aucune femme n’a été du côté des assassins. »