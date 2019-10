«Le sang des pierres»: la maladie sans métaphore

Il y a de ces expériences face auxquelles la métaphore, peu importe laquelle, apparaît toujours incomplète ou approximative, voire grossière. Sans jamais le dire exactement de cette manière, Lucille Ryckebusch semble bien instruite du mensonge, plus ou moins condamnable, qui consiste à parler de la maladie en employant autre chose que les mots sobres de la maladie.

Dans Le sang des pierres, son premier livre, l’autrice montréalaise d’origine française choisit avec beaucoup de justesse, de vigilance et de cœur de nommer la douleur sans lui offrir le cadeau (qu’elle ne mérite pas de toute façon) des formules trop jolies ou des images trop ouvragées, qui induisent forcément en erreur. Jeanne ne comprend pas pourquoi elle perd autant — parfois des litres — de sang. Un fibrome s’est logé dans son utérus et confond les spécialistes qui ne savent expliquer ni réellement apaiser ses souffrances. L’angoisse lancinante d’un corps qui décide de faire à sa tête et devant lequel la science ne peut que bégayer traverse ainsi l’ensemble de ce texte, que l’on pourrait appeler roman, bien qu’aucun qualificatif générique n’apparaisse sur sa couverture, ni dans les communiqués qui l’accompagnent (une coquetterie dont Le Quartanier a l’habitude).

Longue lettre adressée à un ancien amoureux, Le sang des pierres est aussi l’histoire d’une relation empoisonnée entre la narratrice et cet homme qui ne l’aime plus et qui accepte de prendre soin d’elle : « J’appréciais ces moments parce que je savais qu’ils t’étaient arrachés, parce qu’ils ne se seraient pas produits sans la maladie. » Si bien que les hémorragies utérines qui accablent Jeanne deviendront peu à peu le symbole de tout ce qui peut nous échapper sans avertissement, de la part d’inconnu façonnant notre relation à notre corps et notre relation à l’être aimé.

En se gardant de verser dans les comparaisons boiteuses, Lucille Ryckebusch joue subtilement d’effets miroirs, alors que le mensonge des violences chirurgicales, ou du moins d’une médecine refusant d’entendre les doléances de celle qu’elle soigne, fait écho aux mensonges d’un homme qui se dérobe à ses propres responsabilités.

Le portrait du monde hospitalier n’est cependant pas que désolant. La relation indicible et étrange qui unit Jeanne à son chirurgien bienveillant procure au livre des pages dont la puissance tient au respect dont elles témoignent pour des réalités devant lesquelles le langage ne peut rien.

Ce livre d’une force essentiellement attribuable à son sens de la retenue traduit avec acuité, sans aucun violon, ce que c’est que de ne plus s’appartenir, une torture inhérente aux maux physiques comme aux maux du cœur. Il oppose surtout un contre-discours essentiel, d’une courageuse et implacable vérité, aux âneries nombreuses que l’on colporte au sujet du deuil — deuil d’un amour ou de l’intégrité de son corps. « Le temps passe, la souffrance prend moins de place, mais elle demeure, là, sur ma peau, auprès des cicatrices qui la sillonnent. »