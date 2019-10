«La mort de Roi»: la revanche de l’endeuillée

Son chien est mort. Littéralement. Roi, un berger allemand, « le seul être à [l’avoir] aim[ée] pendant une éternité » abandonne Max à sa trentaine ordinaire et, surtout, à la tyrannie de ce « monstre » qui, en elle, était entré en dormance au contact presque miraculeux de l’animal.

Quel monstre ? Celui qui, depuis l’enfance, pousse Max à se glisser par effraction au cœur des demeures de ses voisins. Celui qui nourrit en elle l’impérieux désir de faire tomber leurs masques, quitte à devoir leur fendre la peau avec un couteau.

Dans ses mots à elle : « Je voulais pas particulièrement les toucher ou leur faire du mal, mais j’avais envie de les ouvrir pour regarder dedans. Je voulais les observer, surtout, quand ils se croyaient seuls. Les connaître pour de vrai. Les interactions calculées, ça m’emmerde. »

Les observer, surtout ? Cette dernière petite gêne, c’était, comme de raison, avant que le départ de Roi rompe l’ultime rempart intérieur l’empêchant de passer à l’acte et de… tuer. Fantasme de revanche, doigt d’honneur au conformisme, diatribe d’une jeune femme vomissant une société misogyne et grossophobe, La mort de Roi pousse au bout de sa logique la violence qu’inspire à sa narratrice la banalité dans laquelle choisit de se vautrer un certain homme blanc privilégié, qui deviendra sa victime de choix.

Aussi pervers qu’enivrant, le plaisir initial de ce premier roman de Gabrielle Lisa Collard tient ainsi beaucoup à cette pulsion qu’assouviront par procuration tous ses lecteurs et lectrices qui se sont un jour réveillés avec l’envie de faire taire les cons, trop nombreux, qui nous entourent, en plantant un objet pointu dans leur cou ou dans leur poitrine.

La finesse de ses scènes les plus barbares, remplies de doute et de sursauts d’empathie, lui permet cela dit d’échapper aux clichés d’une banale fiction vengeresse.

En faisant le choix judicieux de ne pas surpsychologiser la folie meurtrière de son antihéroïne, la journaliste devenue autrice évite d’ajouter un autre livre à la kyrielle de « radiographies d’une pathologie » qui foisonnent en librairie, une stratégie lui permettant de bien mettre en exergue la teneur indéniablement politique de son discours. C’est le portrait complexe, drôle et troublant d’une femme qui ne peut se soustraire au dédain qu’elle inspire qu’en commettant le pire, qui se construit à mesure qu’elle accumule les crimes impunis.

Porté par un style débordant de cet humour impitoyable propre à celles qui ont déjà tutoyé le désespoir, La mort de Roi oscille sans cesse entre la condamnation péremptoire et l’hyperbole passionnée, un amour des paroxysmes auquel un dénouement précipité ne rend cependant pas complètement justice.

Plus qu’une histoire d’animal de compagnie ayant rejoint le paradis (une réelle tragédie qui offre néanmoins au roman ses chapitres les plus poignants), cette lettre d’adieu à un ami irremplaçable rappelle que la mort d’un être cher a ceci de douloureux qu’elle est toujours aussi le présage de toutes les autres à venir. Voilà une fatalité face à laquelle l’hypocrisie endémique de notre monde, qui révolte Max, apparaît d’autant plus scandaleuse.