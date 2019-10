«La rumeur du monde est sans beauté»: galerie de portraits

Le comédien et dramaturge François Godin publie cet automne chez Leméac un premier roman, ou plus précisément une collection de récits intitulée La rumeur du monde est sans beauté. Comme s’il n’avait pas voulu rompre tout à fait avec les codes du théâtre, l’auteur de Louisiane Nord (2004) et de Je suis d’un would be pays (2008) donne à entendre des voix, celles de 17 personnages, des narratrices et des narrateurs qui pourraient bien être autant de facettes de celui qui les a créés.

C’est en croisant des gens dans la rue, dans le métro, dans un café ou dans un parc que François Godin a trouvé son inspiration : des vies à croquer, ou plutôt à rêver. « Je leur ai donné un prénom, un âge, explique-t-il en préambule. J’ai été pour eux l’écrivain public à qui rien n’a été demandé. Celui qui lit sur le visage, comme d’autres, dans les lignes de la main. Ils ne m’ont rien raconté. Et pourtant, il me semble n’avoir fait qu’écouter. »

Chaque récit est ingénieusement précédé d’un paragraphe dans lequel l’auteur précise à quel endroit et dans quel contexte il a observé la personne à laquelle il s’apprête à inventer une existence. À partir d’un geste, d’une tenue, d’une posture, il imagine, déduit un peu, extrapole beaucoup, se projette certainement.

Ce sont des hommes et des femmes entre la vingtaine et la cinquantaine. Ils en sont à un moment crucial de leur vie. C’est parfois un carrefour, un tournant, mais il s’agit plus souvent d’un moment clé, de ceux qui ne paraissent pas toujours importants sur le coup, mais qui s’avèrent déterminants a posteriori.

Ce sont des êtres aliénés par le travail, le mariage, la sexualité, la politique, l’alcool, l’argent… Ils réclament de l’espace, du jeu, une pause, un répit. Ils se sentent dépossédés, envahis, trahis. Ils étouffent à un point tel qu’il leur arrive de caresser l’idée de mourir.

La somme des parties

Puisque chaque protagoniste narre sa propre histoire, chaque récit s’apparente à un monologue, fait entendre une voix, une langue, un style, un rapport au monde. Chaque fois, il s’agit de percer avec autant de promptitude que de délicatesse les profondeurs d’une âme humaine.

En une vingtaine de pages seulement, l’auteur parvient à camper la scène, à dessiner les individus, à énoncer la complexité des enjeux et celle des émotions.

Les personnages se révèlent si entièrement qu’on a l’impression, nous aussi, de les avoir rencontrés, de les connaître. C’est souvent à regret d’ailleurs qu’on quitte un être avec lequel on a créé un lien particulièrement empathique pour entrer dans le destin d’un autre.

Mais c’est dans la galerie des portraits, dans la mosaïque des expériences, grâce à l’accumulation des trajectoires qu’apparaît le tableau dans son ensemble, celui d’une époque obscure, certes, mais tout aussi certainement transpercée de lumière.