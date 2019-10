«Mary auteure de Frankenstein»: dans la tête de Mary Shelley

Enfant, Mary Shelley est une rêveuse et une lectrice assoiffée d’histoires. Autant celles qu’elle découvre dans les livres que celles qu’elle se plaît à imaginer, ses propres rêveries ou, comme elle les appelle, ses « châteaux du ciel ». Un soir de fête, organisée par son illustre père, William Godwin, elle reste cachée derrière le canapé pour écouter La complainte du vieux marin, récit terrifiant raconté par son auteur, Samuel Taylor. Un conte qu’elle n’oubliera jamais.

Si Frankenstein ou le Prométhée moderne est bien connu des amateurs de littérature fantastique et de science-fiction, l’inspiration qui est à l’origine du classique reste pour la plupart moins connu. Linda Bailey et Júlia Sardà comblent cette lacune avec Mary auteure de Frankenstein (La Pastèque), dans lequel elles racontent ce qui a mené l’auteure anglaise à inventer cette « créature hideuse assemblée de chairs mortes ».

D’abord racontée par Shelley elle-même dans l’introduction de son roman — édition de 1831 — afin d’expliquer aux sceptiques et aux lecteurs intrigués comment une jeune femme de 18 ans avait pu imaginer pareil monstre, la genèse de l’histoire est reprise ici avec concision et netteté par le duo Bailey et Sardà. Si l’imagination de Shelley est pour beaucoup dans la création de Frankenstein, qu’un rêve l’a propulsée vers lui, il y a aussi dans cette traversée l’importance des rencontres.

Depuis le poète Percy Bysshe Shelley, qui deviendra son époux, jusqu’à l’ami Lord Byron qui, un soir de tempête, mettra ses compagnons au défi d’écrire la meilleure histoire de fantômes, l’entourage de Mary Shelley a certes contribué à nourrir son imaginaire. C’est dans un style dépouillé, fait de phrases courtes, sur un ton à la fois candide et atmosphérique, que Linda Bailey — traduite ici par Éric Fontaine — nous offre une histoire à la fois stupéfiante et inspirante, digne de l’auteure.

L’horreur au bout du trait

Le récit de Bailey non seulement permet une incursion dans l’univers de Mary Shelley, il invite aussi à prendre le pouls de cette époque bouillonnante. Que l’on pense aux avancées et expériences scientifiques, aux rencontres entre jeunes intellectuels, à la place des femmes dans cette société d’hommes, bref à tout un pan créatif de l’histoire. Et cette plongée au cœur de l’époque qui a vu naître Frankenstein est illustrée avec force et minutie par l’Espagnole Júlia Sardà.

Faites de lignes franches et dures, de personnages élégants, mais froids et inquiétants, les illustrations oniriques contribuent pour beaucoup à l’ambiance énigmatique de l’ensemble. Depuis la campagne anglaise jusqu’à ce monstre créé par Frankenstein, immense, qui occupe l’imagination de Mary, chaque scène offerte évoque avec efficacité l’étrangeté, l’aspect fantomatique du propos. Les couleurs sombres, les variations de plans, le trait à la fois réaliste, candide et fantasmagorique épousent ainsi avec grâce et doigté l’imagination et l’intelligence de cette petite rêveuse devenue grande dame de lettres.

Extrait de «Mary auteure de Frankenstein» À l’intérieur, cinq personnes se blottissent près d’un feu. Deux jeunes femmes. Deux poètes. Un médecin. Le médecin est un ami de Lord Byron. Il s’appelle John Polidori, et il adore écrire. Que peuvent bien faire de telles gens par une pareille nuit ? Il n’y a vraiment qu’une chose à faire. Cette nuit est propice… Aux histoires de fantômes ! Lord Byron ouvre un recueil d’histoires macabres intitulé Fantasmagoriana. Dans la lueur vacillante du feu, sa voix s’élève. Au gré de sa lecture, la bouche des invités se dessèche. Leur cuir chevelu leur démange. Leurs cheveux se dressent sur leur tête. Ils arrivent presque à voir les apparitions fantomatiques danser sur les murs. Car telle est la force d’une histoire d’épouvante par une nuit d’orage.