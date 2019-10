Les femmes. L’autre visage de l’histoire

Divisé en six périodes, s’étalant de la préhistoire jusqu’à nos jours, ce livre d’histoire aux 1001 illustrations s’avère un vivant panorama de l’évolution de la condition féminine, avec ses hauts et ses bas, ses avancées et ses reculs, ses gains et ses pertes — parce que les combats n’ont pas tous été gagnés, ici comme ailleurs. Saluant au passage de grandes figures historiques féminines d’hier et d’aujourd’hui, la centaine d’articles qui composent cet ouvrage, dont près de la moitié est consacrée au XXe siècle, aborde succinctement divers thèmes, parmi lesquels le mariage, la maternité, l’éducation, la religion, et des domaines dans lesquels les femmes ont réussi à s’illustrer, dont la politique, la science, les arts, afin de jeter un nouvel éclairage sur l’histoire du monde. Ou tout simplement pour rappeler l’apport des femmes, célèbres, méconnues et anonymes, à la société depuis la nuit des temps. Un joli livre aussi instructif qu’inspirant à mettre entre les mains des jeunes filles.

L’autre visage de l’histoire ★★★ Collectif, Hurtubise, Montréal, 2019, 320 pages