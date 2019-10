«La boussole magique»: s’évader avec Paul McCartney

Oh non ! Tout à coup, plein de petits crabes apparaissent et se précipitent sur Papy et les enfants !

– Hé, Papy, dit Em, et si nous trouvions un endroit un peu moins…

– Pinçant ? Tu as raison, allons-y ! répond Papy.

Et aussitôt, il agite la boussole magique au-dessus d’une autre carte postale sur laquelle on voit un cow-boy. Regardez l’aiguille de la boussole qui tournicote, et laissez agir la magie rigolote ! La magie pétille et scintille. Et une fois de plus… Paf, boum, pschitt… les voilà dans un nouveau décor ! Papy et les enfants se retrouvent maintenant au milieu d’une vallée couverte de cactus .