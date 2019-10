La réalité augmentée de Patrick Nicol

Les manifestations, le onzième et plus gros roman de Patrick Nicol — presque cinq cents pages —, c’est d’abord l’histoire de Paul Desrosiers, personnage à la quarantaine sans envergure, mais en instance de divorce, un historien de formation qui travaille pour la Société d’histoire et de généalogie de Sherbrooke.

Sa fille Ophélie, onze ans, est hypocondriaque et aimerait bien qu’on lui trouve une maladie. Elle est fascinée par un mystérieux site Web payant, Dying Lucy , où on voit une jeune femme souffrante et alitée à l’hôpital — que la fillette a la possibilité de la soulager avec la carte de crédit de papa.

Pendant que son ex-femme goûte aux possibilités érotiques de sa nouvelle condition de célibataire, Paul, à qui l’invisibilité « tenait lieu de savoir-vivre », dort tantôt dans une pièce du sous-sol de la maison familiale, tantôt sur le canapé du petit appartement de sa mère, qui perd lentement la raison dans une résidence pour personnes âgées. En attendant de trouver mieux.

Car Paul attend. Quelque chose ou quelqu’un. Un signe du ciel ou une poussée dans le dos. Dans le cahier où il griffonne tous les midis en mangeant son sandwich, il l’écrit sans se faire d’illusions : « Ma vie est plate. Je veux dire ennuyante, bien sûr, mais aussi : sans relief, égale et mince comme une règle à mesurer. Sans hauteur, sans largeur, sans profondeur. »

L’usure du temps, le déclin, l’ennui, la terreur de vieillir, certains des thèmes constants de Patrick Nicol, qui enseigne la littérature au collégial à Sherbrooke, c’est sans surprise qu’on les retrouve dans Les manifestations. Même abordés sous un autre angle.

En quête de transcendance

Le passé, l’au-delà, les maladies imaginaires, la littérature, la question s’impose : la réalité est-elle suffisante ? « “Décevant” est un mot qui revient souvent dans le roman. Les gens sont décevants, la réalité est décevante. Je suis désolé de le dire comme ça, lâche Patrick Nicol en riant à l’autre bout du fil, mais je pense que la réalité n’est pas suffisante. Et je pense aussi que tous les personnages dans ce roman essaient de l’augmenter d’une certaine façon. On a l’impression qu’à une certaine époque, on augmentait nos vies avec le mysticisme qui était disponible. À présent, on n’a plus ben, ben d’ingrédients pour augmenter nos vies, à part le sport extrême peut-être. » Et tout le monde, d’une certaine façon, est à la recherche d’un discours qui va l’aider à traverser la vie.

Ce vide est au centre du roman. Avec peut-être aussi une certaine « nostalgie de l’amplitude ». Une nostalgie qui nous pousserait, par exemple, à imaginer qu’à une certaine époque, la vie pouvait avoir de l’envergure. Comme celle de Victor Hugo, ce géant des lettres, convaincu de son caractère exceptionnel et qui se croyait né pour accomplir de grandes choses.

Pour ma part, je ne sais pas ce que serait la vie si je n’avais pas un livre en cours. Ça me donne quelque part où aller. C’est un peu comme avoir un chalet.

Car, nouveauté cette fois dans l’univers de Patrick Nicol, la réalité romanesque y est d’une certaine façon elle aussi augmentée. Le récit principal bifurque en suivant la piste d’un original égaré du fameux urinoir de Marcel Duchamp (intitulé Fontaine) qui se serait retrouvé dans un débarras de Sherbrooke. On y évoque les premières expériences des surréalistes (Breton, Soupault, Eluard). Mais surtout, Patrick Nicol s’intéresse ici aux célèbres séances spirites de l’auteur des Misérables sur l’île de Jersey, où l’écrivain avait un temps trouvé refuge après le coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte — il ne rentrera en France qu’après la proclamation de la Troisième République, au bout de vingt ans d’exil.

« En fait, c’est la première chose dont j’avais envie de parler, je voulais écrire un livre là-dessus, confie le romancier à propos des séances de spiritisme d’Hugo, dont les procès-verbaux ont été publiés intégralement bien des années plus tard dans Le livre des Tables (Folio, 2014). Hugo y dialogue avec Hannibal, Dante, Shakespeare, Alexandre le Grand, Jésus ou Galilée. C’était presque toujours évoqué dans une note en bas de page, poursuit Patrick Nicol, comme une sorte de tabou, et j’avais envie de fouiller cette histoire », dira-t-il, absolument fasciné par cet épisode dans la vie de Victor Hugo, mais sans toutefois y croire. « Je trouve que ça incarne vraiment le sentiment d’exception. Il se croit au centre de l’Histoire. »

Double déchéance

À ses yeux, cet enchevêtrement d’histoires — et en particulier de l’histoire littéraire —, c’est comme une nouvelle solution au même problème. Comment faire pour raconter une histoire, tout en restant « contemplatif » ? Il lui a semblé impossible d’employer les mêmes procédés sur quatre cents pages que sur cent.

L’Histoire, croit Patrick Nicol, est peut-être notre dernière possibilité de transcendance. « C’est la seule chose qui enrichit encore les lieux qu’on traverse. Personnellement, je n’ai pas vraiment de rapport aux autres dimensions que celui-là. »

L’histoire de Paul Desrosiers est aussi un peu l’histoire d’une double déchéance, mais où perce malgré tout une mince lueur d’espoir, dans le cas du protagoniste, celle d’une possible transformation. Mais après La nageuse au milieu du lac (Le Quartanier, 2015), dans lequel il abordait la longue maladie de sa propre mère, Patrick Nicol a voulu explorer une fois encore le déclin maternel, en se tournant cette fois vers le décor.

« Je voulais aussi raconter l’histoire d’un homme qui était pris pour aller vivre chez sa mère dans une résidence pour personnes âgées. Comme image de toucher le fond, c’était pas mal bon », dit-il. Alors que dans La nageuse au milieu du lac, il avait exclu tout l’aspect « cirque » du milieu institutionnel : les patients que l’on confond, les erreurs de médication, l’aspect déprimant des lieux. « J’ai continué à fréquenter longtemps le milieu hospitalier après la mort de ma mère et j’avais le goût d’y retourner, mais sur une autre tonalité. »

Patrick Nicol en convient, il faut une certaine dose d’orgueil pour mettre autant de temps dans une activité que personne ne vous a demandée. « Mais la vraie question pour moi est plutôt de savoir pourquoi les autres ne le font pas Pour ma part, je ne sais pas ce que serait la vie si je n’avais pas un livre en cours. Ça me donne quelque part où aller. C’est un peu comme avoir un chalet », dira-t-il à la blague.

Extrait de «Les manifestations» Mercredi 17 octobre, midi, au café. Ma fille est une petite bête inquiète. Je suis incapable de la rassurer. Sarah est un félin aux aguets. Ses oreilles me suivent, sa hauteur m’évalue. Madame Allard est un ruminant carnivore, une tornade, une épidémie. Bientôt, elle m’avalera. Ma mère est un vieux cheval fini. J’en suis tombé. Je suis perdu. Je suis une pierre, un oiseau absent, un courant d’air. Ma tête fuit.