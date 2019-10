Les 70 finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général dévoilés

Des romans de Mariève Maréchal, Sylvie Drapeau, Céline Huyghebaert, Éléonore Goldberg et Edem Awumey ont été sélectionnés comme finalistes pour un Prix littéraire du Gouverneur général.

Ces auteurs sont en lice respectivement pour La minotaure, La terre, Le drap blanc, Maisons fauves et Mina parmi les ombres.

Ces finalistes et ceux des autres catégories en français et en anglais ont été dévoilés mercredi.

Chloé Savoie-Bernard (Fastes), Louise Marois (La cuisine mortuaire), Michel Létourneau (La part habitée du ciel), Anne-Marie Desmeules (Le tendon et l’os) et Louis-Thomas Plamondon (Portages) sont nommés dans la catégorie Poésie.

Du côté des dramaturges, une gagnante sera choisie parmi Annick Lefebvre (ColoniséEs), Lisa L’Heureux (Et si un soir), Mishka Lavigne (Havre), Rachel Graton (La nuit du 4 au 5) et Evelyne de la Chenelière (La vie utile précédé de Errance et tremblements).

Des prix seront également décernés en littérature jeunesse (textes et livres illustrés), pour les essais et pour la traduction. Les mêmes catégories se retrouvent aussi dans le volet récompensant la littérature anglophone.

Les 70 finalistes ont été choisis parmi environ 1400 titres soumis.

La valeur totale des prix s’élève à 450 000 $. Chaque gagnant recevra 25 000 $, tandis que l’éditeur de chaque livre gagnant aura 3000 $ pour financer des activités promotionnelles. Les finalistes auront droit à 1000 $ chacun.

Les gagnants seront dévoilés le 29 octobre.