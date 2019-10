Kevin Lambert en lice au Grand Prix du livre de Montréal

Le jury du Grand Prix du livre de Montréal, présidé par l’écrivain Michael Delisle, a tranché. Sans surprise, Querelle de Roberval, de Kevin Lambert, aussi en lice au prestigieux Médicis, fait partie des dix oeuvres retenues. À ses côtés, on trouve du théâtre, celui d’Alexia Bürger avec Les Hardings, mais aussi de la poésie, celle de Carole David avec Comment nous sommes nés et de Benoît Jutras avec Golgotha. Quantité de fictions aussi, celle de Daniel Canty avec La société des grands fonds, celle de David Clerson avec Dormir sans tête,de Céline Huyghebaert avec Le drap blanc et d’Alexie Morin avec Ouvrir son coeur et de Jean-Christophe Réhel avec Ce qu’on respire sur Tatouine. Et de la poésie en anglais, celle de Yellow Crane, de Susan Gillis. Les cinq finalistes seront annoncés le 15 octobre, et le Grand Prix du livre de Montréal sera remis le 11 novembre prochain.