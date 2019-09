«Des élections à réinventer»: du bipartisme au multipartisme

Y a-t-il quelque chose de plus invisible qu’un système électoral ? Même lorsqu’on vote, on ne le voit pas. Notre bulletin n’est même pas un figurant, c’est une plante verte. Dès le lendemain, et souvent jusqu’aux prochaines élections, ce sera l’amnésie presque totale sur ce qui n’est pourtant pas un détail : le nombre de votes obtenus par chaque parti.