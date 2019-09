L’autre fédéralisme

En octobre 2018, la Coalition avenir Québec a remporté les élections québécoises en mettant en avant un nationalisme excluant l’option souverainiste. Ses adversaires ont dû se contenter de miettes. Le fédéralisme servile du Parti libéral a été rejeté, mais le souverainisme mou du Parti québécois et de Québec solidaire n’a pas fait recette non plus.

« Après 50 ans d’une stratégie nationale bipolaire qui nous propose de choisir entre l’impossible souveraineté et le rien du tout des Trudeau père et fils, n’y a-t-il pas désormais place pour autre chose que l’impuissance et l’imagerie révolutionnaire ? » demandait le sociologue Jean-François Simard, en février 2018, dans L’idéologie du hasard (Fides), avant d’être élu député caquiste de Montmorency. Les Québécois semblent croire que oui.

On a beau être souverainiste et trouver déplorable le recul de notre option, il faut bien, à un moment donné, accepter de voir la réalité en face. Et cette réalité, le politologue Guy Laforest la résumait, en 2014, dans Un Québec exilé dans la fédération (Québec Amérique). « Il me semble évident, écrivait-il, que les Québécois ont choisi de vivre, dans un avenir prévisible, leur quête d’identité et de liberté dans le Canada. Le Québec est dans le Canada pour de bon, sauf qu’il se reconnaît trop imparfaitement dans ses institutions. » Si le « pour de bon » m’apparaît présomptueux, je dois admettre que le reste de la formule vise juste : majoritairement, les Québécois ne veulent pas quitter le Canada, mais ils ne l’aiment pas tel quel.

Deux fédéralismes

La troisième voie, entre l’indépendance et la résignation, existe-t-elle ? Théoriquement, oui. Elle s’appelle le fédéralisme multinational et elle est brillamment défendue par les penseurs québécois Alain-G. Gagnon, Eugénie Brouillet et Guy Laforest, de même que par l’Acadien Joseph Yvon Thériault, qui, dans ses Sept leçons sur le cosmopolitisme (Québec Amérique, 2019), dit souhaiter que cette voie ait « un avenir politique dans la foulée d’un projet souverainiste en panne alors que la population reste fortement imprégnée d’une intention nationale qui veut faire société, en français, de manière distincte, en Amérique du Nord ».

Ces penseurs s’inscrivent dans la tradition du fédéralisme renouvelé. Le politologue Alain-G. Gagnon en est un des chefs de file. Dans l’ouvrage collectif Ré-imaginer le Canada (PUL, 2019), Gagnon note que le Canada fait bonne figure en matière de reconnaissance de la « diversité de premier niveau », c’est-à-dire les origines multiples de nombreux Canadiens, mais échoue dans la reconnaissance de la « diversité de deuxième niveau », c’est-à-dire « les trajectoires culturelles des peuples fondateurs ».

Il y a, explique le politologue, deux grandes traditions fédérales. Le fédéralisme territorial, ou mononational, répartit les compétences entre les États membres « en fonction de considérations techniques, sans qu’une préoccupation soit accordée aux groupes ethnoculturels ou aux nations minoritaires, et en présumant qu’il existe une seule nation ». Depuis 1982, le Canada tend lourdement vers ce modèle, au grand dam des Québécois francophones et des Premières Nations.

Le fédéralisme multinational, en revanche, prendrait en considération « les revendications des nations fondatrices » et respecterait « leur liberté d’action et d’autodétermination interne ». Ce fédéralisme reconnaîtrait non seulement la diversité individuelle, mais aussi le pluralisme national et s’accompagnerait d’une forme asymétrique acceptant, écrivait Gagnon en 2008, l’idée que « les États doivent être organisés de manière à protéger la communauté » et ses caractéristiques propres, comme, peut-on suggérer, la langue française et la laïcité au Québec.

Ébranler le blocage

Dans Un Québec exilé dans la fédération, Laforest présentait l’esquisse d’une réforme constitutionnelle allant en ce sens : définition de la fédération comme multinationale et asymétrique, reconnaissance du Québec comme société nationale distincte et mention que le patrimoine multiculturel des Canadiens s’incarne « dans les réseaux institutionnels de deux sociétés d’accueil, dont l’une, au Québec, décline sa vie sociale dans le respect du principe de la prépondérance de la langue française ».

Ce n’est pas l’indépendance, évidemment, mais ce serait une manière d’avancer autrement. Le problème, souligne Gagnon, c’est qu’« il se pourrait fort bien que les seuls qui croient encore au fédéralisme au Canada se trouvent au Québec ».

Les partis fédéralistes canadiens, en vue de l’élection à venir, ne proposent rien de concret en ce sens. Aussi, pour ébranler le « blocage politique auquel fait face le Québec », diagnostiqué par le politologue Alain Noël dans Utopies provisoires (Québec Amérique, 2019), il faut peut-être songer à mettre nos œufs dans un autre panier.