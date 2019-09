Joie sociale-démocrate

J’ai toujours pensé que la social-démocratie était le meilleur modèle politique possible. Sans nier l’efficacité de l’économie libérale, ce modèle met aussi au premier plan la nécessité de combattre le caractère injuste et irrationnel du capitalisme. La social-démocratie, pourrait-on dire, c’est du socialisme pour adultes. Les gauchistes y voient de la résignation. Les droitistes le qualifient d’utopie ruineuse. Pour moi, ce modèle incarne plutôt une sagesse politique qui n’aurait pas renoncé à la justice.

Qu’est-ce, en gros, que la social-démocratie ? C’est un modèle qui adjoint, à l’économie de marché, l’interventionnisme étatique, des politiques sociales généreuses, la présence de syndicats forts et le souci de la concertation entre les partenaires sociaux (État, patronat, syndicats, société civile). Ce qu’on a appelé le modèle québécois, à partir de la Révolution tranquille, correspond, dans l’esprit, à cette description.

Le politologue Alain Noël est l’un des plus éloquents défenseurs de ce modèle. Dans Utopies provisoires (Québec Amérique, 2019, 352 pages), il plaide, en 57 courts chapitres, pour un « horizon social-démocrate qui soit à portée de main et réalisable politiquement, mais suffisamment audacieux et cohérent pour susciter l’enthousiasme, mobiliser les citoyens et guider l’action gouvernementale à moyen terme ». Pas de grand soir révolutionnaire, donc, mais des réformes permettant « d’avancer résolument dans la direction d’une société plus juste ». Dans une époque où l’on entend surtout une gauche tapageuse et désorientée s’opposer à une droite affairiste sans souci du bien commun, un tel discours sonne comme de la musique à mes oreilles.

Impôts et bonheur

Le meilleur argument en faveur de la social-démocratie a notamment été développé par le politologue américain Benjamin Radcliff. En 2013, ce dernier, rapporte Alain Noël, a montré que, « toutes choses étant égales par ailleurs, les gens sont plus heureux dans les pays qui possèdent un État-providence généreux, une économie assez réglementée et des syndicats forts ». Si on accepte l’idée « que la démocratie sert en principe à faire le bonheur des peuples », il appert que la social-démocratie s’impose comme le modèle à suivre.

Un gros État-providence s’accompagne, évidemment, de taxes et d’impôts élevés. Or, si c’est là le prix à payer pour plus de justice et de bonheur, n’en vaut-il pas la peine ? Noël note d’ailleurs que « nos sociétés deviennent plus égalitaires grâce aux impôts » et que, surprise, les pays les plus égalitaires, comme la Suède et le Danemark, toujours dans le peloton de tête du classement des pays les plus heureux du monde, sont ceux qui ne se contentent pas de « faire payer les riches » ; ils mettent tout le monde, notamment la classe moyenne, à contribution, tout en offrant des services et des transferts universels. Ainsi, « tous bénéficient, tous contribuent », et la solidarité en sort gagnante.

À droite, on a dit de ce modèle qu’il était économiquement insoutenable et on l’a accusé d’être à l’origine des dettes publiques. Noël rejette cette thèse. Il explique que les déficits récents des États canadien et québécois sont essentiellement attribuables aux allègements fiscaux consentis par les gouvernements Harper et Charest, dans le but d’affamer l’État pour justifier son désengagement. Les dettes publiques de plusieurs pays, de plus, sont le résultat « des opérations de sauvetage de 2008, rendues nécessaires par les dérives des institutions financières ». Le citoyen social-démocrate, en d’autres termes, n’est pas l’abuseur de fonds publics décrit par la droite.

Le Québec à gauche

Critique sévère des dérapages antidémocratiques de Robert Bourassa, de l’affairisme de Jean Charest ainsi que des attaques sournoises du gouvernement Couillard contre le modèle québécois et de son fédéralisme résigné, Alain Noël se dit convaincu que « la culture politique du Québec penche à gauche ». Le politologue ne cache pas son admiration pour René Lévesque, « le meilleur premier ministre des quarante dernières années », et saluait, en mars 2018, l’esprit social-démocrate du Parti québécois dirigé par Jean-François Lisée, tout en insistant sur les vertus d’un nationalisme inclusif et non populiste.

Ce PQ de centre gauche, en octobre 2018, a mordu la poussière, subissant ainsi le sort de la plupart des partis sociaux-démocrates en Occident depuis vingt ans. Doit-on en conclure que ce modèle est dépassé ? « La social-démocratie, répond Noël, demeure bien sûr imparfaite, mais quelle orientation politique dans le monde actuel a plus accompli pour concilier la prospérité et la justice sociale ? » Il revient aux utopistes raisonnables de la faire revivre, en mettant à profit les « connaissances utilisables » proposées par le sage politologue engagé.