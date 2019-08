Statu quo pour le prêt de livres numériques en biblio à Montréal

La motion proposée par l’opposition, Ensemble Montréal, demandant que la Ville « s’engage à lancer les démarches pour améliorer la plateforme de prêts numériques de l’ensemble du réseau des bibliothèques municipales, afin de permettre aux usagers d’avoir accès à un contenu numérique en ligne sans limitations de prêt (nombre et durée), sans liste d’attente, sans gestion des droits numériques et sans contraintes techniques », a été battue lors du dernier conseil municipal. Les bibliothèques continueront donc, comme elles le font déjà, de respecter l’esprit de la loi 51 sur le livre électronique dans leurs achats et leur distribution, et ce, même si ce dernier n’y est pas assujetti.