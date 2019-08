Dany Laferrière fera paraître en novembre un nouveau « roman dessiné », après Autoportrait de Paris avec chat, publié l’an dernier.

Dans Vers d’autres rives, l’écrivain poursuivra son « autobiographie américaine », selon les Éditions du Boréal.

L’académicien y racontera cette fois sa « période Miami », au début des années 1990, après son premier séjour montréalais. Installé dans le quartier de Little Havana, il laisse par contre « ses souvenirs le ramener à Petit-Goâve, où la cuisine de Da lui donne de précieuses leçons dont il tirera profit tout au long de sa carrière d’écrivain ».

« J’ai toujours rêvé d’une biographie qui exclurait les dates et les lieux pour ne tenir compte que des émotions ou des sensations même fugaces, écrit Laferrière. La première fois que j’ai vu une libellule. La fois que je suis entré dans la mer en ignorant qu’il fallait savoir nager. La fois que j’ai assisté à l’exécution d’un prisonnier politique près du cimetière de Port-au-Prince. Le dernier regard de ma mère en me voyant partir en exil. »

Alors que dans Autoportrait de Paris avec chat, Dany Laferrière rendait hommage « aux artistes de tous les temps qui ont trouvé asile à Paris », avec texte et petits dessins de l’auteur, le nouveau roman dessiné sera cette fois « un hommage vibrant et coloré » aux poètes et aux peintres de son Haïti natal.

Vers d’autres rives doit sortir en librairie le 12 novembre.