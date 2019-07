«À la recherche de Moby Dick»: l’homme contre la peur

Pour qu’une oeuvre, littéraire dans le cas qui nous occupe, devienne un classique, elle doit être en mesure de nous offrir, entre autres, une cartographie de l’âme humaine. C’est pourquoi les grands textes sont si souvent adaptés, parce qu’ils savent nous remettre en face de ce que nous sommes, peu importe l’époque. C’est le cas de Moby Dick, paru en 1851, dont nous célébrons ces jours-ci le bicentenaire de naissance de son auteur, Herman Melville. Quelle belle occasion, donc, de voir si ce récit a encore des choses à nous dire. Et, à en croire À la recherche de Moby Dick, nouvelle adaptation en bédé signée Isaac Wens (dessin) et Sylvain Venayre (scénario), il semble bien que oui.

Mais loin du duo l’idée de n’offrir qu’une énième relecture littérale de ce combat mythique entre l’homme et la nature. Il fallait trouver un autre angle, ce qui est ici fait de deux façons. La première consiste à concentrer la trame narrative sur la relation entre les êtres humains, ici l’équipage du Péquod et son capitaine, Achab, et ce qu’ils considèrent comme étant l’ultime monstre marin, telle que racontée originalement dans le roman par le matelot Ismaël. La seconde façon, elle, consiste en l’ajout d’une couche narrative racontant l’histoire d’un journaliste radio, travaillant chez France Culture, qui interviewe un metteur en scène qui s’est vu contraint d’abandonner une adaptation théâtrale de Moby Dick.

En ce sens, les deux histoires servent de moteur l’une pour l’autre. La première, qui se rapproche du roman original, sert de point d’ancrage aux commentaires recueillis par le journaliste qui, lui, met en perspective l’éternel combat entre l’homme et une créature qu’il ne comprend pas. Et ce que l’on ne comprend pas effraie. On va donc, de cette manière, directement dans l’un des thèmes du livre original : le désir de vaincre sa propre peur, personnifiée ici par cette immense baleine blanche.

L’idée est, à la base, judicieuse puisqu’elle évite à cette adaptation de n’être qu’une relecture des meilleurs moments du texte original tout en conservant une partie de son essence. Par contre, cette bédé n’échappe pas à l’un des pièges inhérents à ce genre d’exercice : si, au départ, il est difficile de choisir quelles parties de l’intrigue il faut conserver, il l’est encore plus de couper dans un texte aussi important. En conséquence, on a affaire à des dialogues parfois un peu lourds, qu’une calligraphie grasse rend encore plus difficiles à la lecture.

Le dessin de Wens, lui, est coupé au couteau. Les traits sont à la fois durs et brouillons et les couleurs, froides. Cela donne à l’ensemble un aspect de dessin documentaire au mouvement fluide, esquissé sur le vif. On a presque l’impression que cela a été dessiné sur un bateau, en pleine tempête.

Au final, l’adaptation est plus qu’honnête, si on tient compte de l’ampleur de la tâche à effectuer. Aller directement au coeur d’une telle oeuvre n’est pas une chose simple. Toutefois, il faut aussi éviter de tomber dans certains pièges, dont celui de donner l’impression que le dessin ne sert, parfois, que de support au texte, ce qui arrive un peu trop souvent ici, ce qui n’empêche pas cette bédé d’être assez réussie pour en valoir la peine.