Les flâneurs

Folle jeunesse

Les séries s’intéressant aux ados sont souvent trop formatées pour être vraies. Ce n’est pas le cas de My Mad Fat Diary, une émouvante et souvent grinçante comédie dramatique britannique produite entre 2013 et 2016, désormais à savourer en rafale sur la plateforme (gratuite !) CBC Gem. La série plantée dans les années 1990 raconte les hauts et les très bas de Rae, une ado de 16 ans drôle, allumée et plus que grassouillette, qui émerge d’un séjour de quatre mois en psychiatrie après avoir attenté à sa vie. Elle aspire à mener une vie normale, à se fondre dans la masse et à être aimée. Et elle n’y arrive pas complètement, pour son plus grand bonheur, et le nôtre.