«L’esprit du collège Sainte-Marie toujours là. Témoignages de 22 anciens», sous la direction de François Leclair et Jacques Monday

Honoré Mercier, futur premier ministre du Québec, puis de futurs écrivains, comme Claude Gauvreau et Hubert Aquin, y étudièrent. Un ouvrage collectif restitue le frisson de Sainte-Marie, ce collège classique jésuite qui, durant sa longue existence (1848-1969), a profondément marqué l’histoire de Montréal. Ne subsistent plus au centre-ville que l’église et le centre de créativité du Gesù. Parmi les collaborateurs du livre illustré figurent le journaliste Marc Laurendeau, l’essayiste Georges Leroux et le musicien François Cousineau. Le témoignage d’un autre ancien, le politologue Louis Balthazar, qui y interpréta le rôle d’Hamlet en 1948, montre que, par le théâtre, le collège dépassa la culture livresque pour atteindre la conscience vitale. Pour se procurer l’ouvrage : info@saintemarie.ca

L’esprit du collège Sainte-Marie toujours là ★★★ Direction : François Leclair et Jacques Monday, Association des anciens élèves du CSM, Montréal, 2019, 276 pages