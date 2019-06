«Le retour à la terre»: terreur, terre et bonheur

Manu Larcenet a mis sept ans pour en finir avec Blast, terrible voyage au bout de la noirceur humaine. Grande oeuvre dûment célébrée, mais à quel prix ? Comment aller si loin et en revenir ? On a ici la réponse, dans la suite inespérée de la série dessinée et inspirée par le même Manu, scénarisée par l’ami Jean-Yves Ferri.

Dans ce retour du merveilleux Retour à la terre, une saga poétique, fantastique, drolatique ET réaliste du quotidien d’un bédéiste parisien (Manu « Larssinet ») parti fonder famille dans la campagne (très) profonde, on se retrouve à la fin du processus de création de « Plast » et l’on constate les états extrêmes par lesquels le créateur a dû passer.

Dans sa bulle noire, notre obsessif Larssinet, caché sous sa casquette rouge, ne s’est pas aperçu que sa compagne Mariette était enceinte de sept mois, pas plus que de la prolifération des chats, et son sommeil est peuplé de cauchemars.

« Ça, c’est à force de dessiner “Plast”, cette bédé morbide », résume Mariette. « Comment tu écris “zoophile nécrophage” », lui demande-t-il, incapable de renouer avec le monde.

Autour de lui, la vie de campagne continue, Madame Mortemont parle à son « Samsong » comme si c’était quelqu’un, l’épicier Loupiot se révèle voyant à temps partiel.

Parallèlement, on suit le périple de l’éditeur adjoint Philippe, envoyé par Dargaud pour détourner Manu de son « Plast » et qui se perd en chemin (et se trouve, aussi). Et Ferri là-dedans ? Il bosse sur ses scénarios de la reprise d’Astérix, jusqu’à ce que…

C’est dire le génie de la mise en abyme du tandem Ferri-Larcenet, qui met ainsi en scène une réalité complexe et permet de dire l’indicible à travers un univers attachant et vrai, où l’amitié et la famille l’emportent finalement sur l’horreur. Aussi fort que Blast, mais avec de jolies couleurs.