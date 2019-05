«Cousins de personne» cesse ses activités

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Le webzine Cousins de personne, qui depuis 2012 promouvait les littératures d’expression française, particulièrement en France, cessera ses activités fin juin en raison d’un manque de financement et de l’épuisement de son équipe, bénévole depuis plus de six ans. Initiative d’abord franco-québécoise, le média a ouvert peu à peu son champ d’action au fil des treize numéros en ligne, trois hors-série et quatre éditions papier qui ont vu le jour. Le numéro de mai, « Et perdre pied », sera donc le dernier. Des exemplaires papier de cette édition ainsi que de la précédente, « Élire domicile », restent en vente d’ici la fermeture, par le truchement de cousinsdepersonne.com