Les libraires du Québec décernent leurs prix

L’Association des libraires du Québec (ALQ) a remis cette semaine ses prix pour l’année 2018, au terme d’un vote par ses membres. Alexie Morin, avec Ouvrir son coeur (Le Quartanier), a décroché l’honneur dans la catégorie Roman québécois. Parmi les autres auteurs québécois récompensés, on compte Robyn Maynard pour son essai NoirEs sous surveillance (Mémoire d’encrier), Joséphine Bacon pour sa poésie avec Uiesh — Quelque part (Mémoire d’encrier), et Francis Desharnais pour sa bédé La petite Russie (Pow Pow). Les libraires ont également retenu, dans les catégories hors Québec, Philippe Lançon pour son roman Le lambeau (Gallimard) et Emil Ferris pour sa bédé Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (Alto).