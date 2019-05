Au calendrier: le Festival de la poésie de Montréal et le ROSEQ

Deux décennies à essaimer la poésie

Le Festival de la poésie de Montréal fête ses 20 ans sous le patronage déjanté de Jean-Paul Daoust, porte-parole de cette édition anniversaire axée sur la francophonie avec un grand F. Du 27 mai au 2 juin, des mots de Belgique, d’Haïti, du Luxembourg et de la Suisse résonneront aux côtés de ceux du Québec et du Canada. Ancré cette année au parc des Compagnons-de-Saint-Laurent et sur l’avenue du Mont-Royal, le Marché de la poésie battra la mesure du 30 mai au 2 juin sous de nouveaux oripeaux. Parmi les perles à cueillir tout au long du festival, notons l’Ouvroir poétique, spectacle qui, le 29 mai, rassemblera une vingtaine de voix (dont celles de Louise Dupré, Natasha Kanapé Fontaine, Charles Pennequin et Laurence Veilleux) aux guitares de Bernard Falaise. Outre les multiples lectures et tables rondes habituelles s’ajoutent cette année 18 poèmes-affiches dispersés sur l’avenue du Mont-Royal, entre les rues Fabre et Messier.



Les belles bêtes du ROSEQ sur les routes de l’Est-du-Québec

Porte-parole, ou plutôt porte-voix, voire porte-hurlement, c’est Tire le coyote qui va mener la meute des chanteuses, chanteurs, groupes, musiciens et humoristes sur les sentiers, rangs et chemins des tournées de l’été du Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ), de juin à septembre. Ils seront une bonne quarantaine dans sa fière foulée, les Dumas, Yves P. Pelletier, Marc Déry, Julie Aubé, Lou-Adrianne Cassidy, Juste Robert et autres Émilie Clepper, et on les trouvera autant à Fermont qu’à Saint-Fabien, L’Anse-à-Beaufils, Natashquan et Pont-Rouge (calendrier complet sur le site roseq.qc.ca). Le ROSEQ ratisse large : nos belles bêtes se partageront 26 lieux, selon des itinéraires variables qui dépendent autant du choix des diffuseurs que des disponibilités des artistes durant la haute saison des festivals. Attention, ils auront faim.