Les flâneurs

L’empreinte des grandes dames

On devait déjà en 2004 au Montréalais Joseph Hillel l’admirable documentaire sur l’architecte Mies Van der Rohe, où Phyllis Lambert était très présente. Dans le même champ des métropoles réinventées par des visionnaires, il braque, avec Rêveuses de villes (dans nos salles), ses lumières sur quatre pionnières ayant démarré leur carrière dans un milieu d’extrême machisme pour offrir ensuite à l’art de la cité une perspective globale, humaine et militante, mariant oeuvres lumineuses et espaces verts. Ajoutez un travail militant pour sauver les bâtiments patrimoniaux de la destruction, particulièrement à Montréal grâce aux efforts de Blanche Lemko van Gimkel et de son mari, puis de Phyllis Lambert. Et dans ce beau documentaire, où les images voguent entre les villes d’hier ressurgies en archives et celles d’aujourd’hui à Montréal, Toronto, Vancouver et Philadelphie, la haute vision de ces architectes et urbanistes, dont celles aussi de Denise Scott Brown et de Cornelia Hahn Oberlander, nous offre une leçon de vie et d’histoire.