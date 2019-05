«Les braises»: l’ivresse de la détestation

« Tu sais que ta vie ne tient pas à grand-chose, qu’entre le fou furieux qui hurle contre les gens dans la rue et toi, il n’y a qu’une mince frontière », écrit un homme dont on ne connaîtra jamais l’identité en s’adressant à un certain Quimper, homonyme de l’auteur. Un avertissement qu’il pourrait tout aussi bien s’adresser à lui-même, tant son appartenance au bon côté de la santé mentale ne tient qu’à très peu de choses. Derrière son ordinateur, le voici qui vomit ses innombrables doléances contre un monde à ses yeux irrécupérable.

Proposition radicalement différente de Marée montante (Alto, 2017), premier roman de Charles Quimper sublimant sans gnangnan l’indicible douleur du deuil d’un enfant, Les braises est selon toute vraisemblance l’oeuvre d’un écrivain qui souhaite éprouver les limites de notre empathie.

En alternant entre des réquisitoires plutôt indéfendables (sur les enfants, par exemple) et d’autres qui pourraient davantage susciter l’adhésion (sur les centres commerciaux), ce très bref récit tend son miroir à une époque ne pouvant plus se passer de cette ivresse vénéneuse, et addictive, que génère la détestation à tout vent.

Les origines de la violence

Que ce râleur professionnel ait d’excellentes raisons d’être aussi amer quant à l’existence (notamment, un père sadique) complique assez le portrait pour engager le texte — qui n’offre pas ses clés de compréhension sur un plateau d’argent — dans la direction d’une réflexion sur les origines de la violence.

C’est notre rapport aux trolls — ceux qui sévissent sur le Web comme dans nos vies — que sonde Charles Quimper en donnant la parole à ce misanthrope chevillé à sa douleur. Le regard que nous portons sur ceux qui ne se sentent jamais aussi vivants que lorsqu’ils haïssent devrait-il prendre en considération des circonstances atténuantes, comme une enfance trouble ?

En résumé : ne vous laissez pas leurrer par l’étrange étiquette « semi-fiction » qui coiffe ce livre : rien sous sa couverture ne semble, malheureusement, avoir été inventé.