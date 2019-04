«La valeur de l’inconnue»: le principe quantique de non-localité, vous connaissez?

Une mathématicienne, un psychanalyste et un chercheur en littérature se livrent dans La valeur de l’inconnue à une expérience sur les mondes possibles, mais c’est aussi à une expérience sur les possibles d’une narration qui voyagent des deux côtés de la frontière du réel, tel que nous le concevons communément, que se livre Cassie Bérard avec ce troisième roman.

« À lire sans cligner des yeux », prévient la quatrième de couverture, et à juste titre, tant ce projet littéraire prodigieusement singulier, souvent très cérébral, ne se démène pas pour tout éclaircir, au contraire.

Vous avez déjà entendu parler du principe quantique de non-localité ? Nous non plus. Mais peu importe, dans la mesure où les théories mathématiques ou quantiques avec lesquelles l’écrivaine et professeure de littérature à l’UQAM jongle révèlent rapidement leur nature métaphorique. Elles lui permettront en outre d’esquisser une conception de la relation amoureuse comme refus sans cesse renouvelé de tous les autres possibles. « Les seules choses qui existent sont celles auxquelles, à un moment ou à un autre, on a décidé de croire », écrivait le romancier français Philippe Forest, cité en exergue.

À qui appartiennent les idées ? Tout n’est-il que plagiat ? Maupassant est-il réellement l’auteur du Horla ? En multipliant les questions incendiaires, La valeur de l’inconnue célèbre la beauté vertigineuse de la recherche fondamentale, indissociable ici d’un authentique appétit pour la vie. Un travail de valorisation de la connaissance qui n’empêchera pas Cassie Bérard de railler doucement un milieu universitaire parfois trop obnubilé par son nombril pour voir ce qui l’entoure.

Fiction ambitieuse faisant le rare pari de s’enfoncer dans la brèche que creuse la croisée des sciences dures et de la métaphysique, La valeur de l’inconnue trouve surtout sa pertinence dans sa mise en lumière des univers se situant en marge de l’art du récit et de ses traditions. S’entêter à leur obéir contraindrait-il les écrivains à toujours raconter les mêmes histoires ?