Tout nu! Dictionnaire bienveillant de la sexualité, Myriam Daguzan Bernier

Alors que l’éducation à la sexualité fait un retour timide dans les écoles québécoises, voilà un ouvrage de référence fort bien fait qu’on voudrait voir atterrir dans les mains des ados et de pas mal d’adultes se posant beaucoup de questions sur ce vaste sujet. Journaliste et étudiante en sexologie, Myriam Daguzan Bernier propose dans ce dictionnaire des définitions éclairantes sur les choses de l’amour, de la sexualité, de l’identité et la santé sexuelle, et d’autres concepts qui y sont liés, en abordant de front dans ces pratiques, habitudes, tendances et concepts, tout en rassurant constamment le lecteur sur la « normalité » de se poser des questions à leur propos. Cet abécédaire très utile est rendu encore plus agréable à parcourir grâce à de petites capsules d’anecdotes qui réfèrent souvent à la culture populaire et aux superbes illustrations de Cécile Gariépy.

Tout nu ! ★★★★ Myriam Daguzan Bernier, illustrations de Cécile Gariépy, Éditions Cardinal, Montréal, 2019, 272 pages