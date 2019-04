Rock ‘n Miaou, Melissa Maya Falkenberg

Ceux qui ont toujours cru que les chats étaient les maîtres de la note bleue changeront peut-être d’opinion en lisant en compagnie d’un mélomane en devenir cet album d’introduction à certains musiciens marquants de l’histoire du rock ici transformés en félins d’exception… Melissa Maya Falkenberg propose dans ce premier ouvrage jeunesse un florilège d’anecdotes amusantes et d’informations plus ou moins pertinentes sur la vie et l’œuvre de rockeurs (anglophones seulement…), dont Elvis Presley (le roi des chats), Janis Joplin (la chatte angora), David Bowie (le chat de l’espace) et Stevie Nicks (la chatte sorcière). Elles sont accompagnées de dessins à la fois naïfs et punk, pas tellement loin de l’esthétique d’Élise Gravel, qui sied très bien à l’exercice. Une sélection d’œuvres des artistes présentés aurait été un atout à cette petite histoire du rock, qui pourrait facilement se poursuivre dans d’autres albums…

Rock‘n’Miaou ★★★ Texte et illustrations de Melissa Maya Falkenberg, Éditions Cardinal, Montréal, 2019, 56 pages