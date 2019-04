Carnets, Goliarda Sapienza

En 1976, à plus de 50 ans, Goliarda Sapienza (1924-1996) se met à tenir une sorte de journal intime pour conjurer le refus pendant des années des éditeurs italiens de publier L’art de la joie, son grand livre lyrique et sensuel, devenu un classique de la littérature italienne. Des 40 cahiers totalisant 8000 pages que comptent ses Carnets, Le Tripode en publie aujourd’hui des extraits choisis par Angelo Pellegrino, son dernier compagnon. L’écrivaine italienne, féministe de gauche, passionnée, véhémente, s’y exprime en toute liberté sur l’écriture, sur Rome et son « cynisme intelligent et spirituel », sur la difficulté d’être et d’écrire, le manque d’argent ou l’expérience de la prison après un vol de bijoux (expérience qui se retrouve au coeur de L’Université de Rebibbia). Sans le filtre de la fiction, ces pages forment la trace de son combat pour exister, une lutte que Goliarda Sapienza a menée jusqu’au bout — moments de faiblesse compris — avec l’énergie fiévreuse qui l’animait.

