Livres Québec remplace la Table de concertation du livre

Photo: Michael Monnier Archives Le Devoir

Les associations professionnelles du milieu du livre québécois ont décidé de leur propre chef de poursuivre le travail de discussion entamé depuis 2002 autour de la Table de concertation interprofessionnelle du livre. Cette dernière, animée d’abord par la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), a préféré prendre un tournant apolitique et adopter une organisation plus légère, plus arrimée aux besoins réels du milieu, en créant Livres Québec. Cet organisme entend pour l’instant revendiquer la comptabilisation, à titre informatif, des ventes à la caisse de toutes les librairies agréées, sans exception ; le maintien des dates du Salon du livre de Montréal malgré son déménagement ; et l’instauration d’un Conseil consultatif de la lecture et du livre.