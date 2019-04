Jean-Christophe Réhel remporte le 16e Prix littéraire des collégiens

Jeudi soir, à Québec, peu avant 22 h, les cris de joie des membres du jury du Prix littéraire des collégiens, formé d’élèves d’une soixantaine de cégeps, ont retenti dans la salle de délibération, où, après trois heures d’échanges, Ce qu’on respire sur Tatouine, de Jean-Christophe Réhel (Del Busso), a remporté le 16e Prix littéraire des collégiens. Le prix, qui a permis de faire découvrir 80 oeuvres littéraires québécoises contemporaines aux cégépiens depuis sa création, est doté d’une bourse de 5000 $.

« Nous avons choisi le livre pour sa complexité, pour sa grande maîtrise littéraire, pour ses segments très imagés, pour ses personnages attachants, pour son côté politique, pour sa beauté du quotidien, pour ses images parfois écoeurantes et pour toutes ses références à la culture populaire », ont expliqué Ariane Fortin et Anthony Lacasse, respectivement représentants des cégeps Saint-Laurent et de Bart, avant d’annoncer le titre gagnant.

En allant les rejoindre devant l’assemblée, Jean-Christophe Réhel, visiblement ému, s’est dit « dépassé et très touché ». « C’est comme si j’avais reçu un coup de masse sur la tête, a-t-il confié au Devoir. Que l’on gagne ou non, c’est un prix exceptionnel et unique. Grâce aux rencontres et aux causeries avec les collégiens, j’ai redécouvert mon livre. L’approche est tellement directe avec ton oeuvre, c’en est renversant. »

Rappelons que Créatures du hasard, de Lula Carballo (Le Cheval d’août), Les villes de papier, de Dominique Fortier (Alto), De synthèse, de Karoline Georges (Alto) et Querelle de Roberval, de Kevin Lambert (Héliotrope), étaient les quatre autres titres en lice pour le Prix littéraire des collégiens.

« Je ne suis jamais surpris par la qualité et la pertinence des interventions des étudiantes, qui sont majoritaires, et des étudiants, a dit Carl Perreault, enseignant au collège Jean-de-Brébeuf, peu après les délibérations. Cette année, ils se retrouvaient devant cinq oeuvres exigeantes ; je m’attendais à ce que le débat soit très polarisé et fasse place à des échanges un peu acrimonieux. Or, les échanges ont été riches, respectueux, éclairants, et c’est tout à leur honneur. »

À sa deuxième participation au Prix littéraire des collégiens, Anthony Lacasse, étudiant en effets visuels, a trouvé une fois de plus l’expérience enrichissante : « On a beaucoup parlé de culture populaire dans les débats. Des livres comme Hunger Games ou Harry Potter qui sont adaptés au cinéma soulèvent beaucoup d’engouement. Grâce à ce prix, on découvre qu’un autre type d’écriture existe et qu’on n’est pas obligé d’aller vers les best-sellers pour découvrir une littérature aussi diversifiée. Ce prix nous pousse à exiger un peu plus de la littérature. »

« C’est vraiment plaisant d’avoir un tel accès à la littérature québécoise parce qu’on n’est pas nécessairement poussé dans nos cours vers cette littérature, vers les maisons d’édition d’ici, a renchéri Ariane Fortin, étudiante en sciences humaines et littérature dont il s’agissait de la première participation à ce prix. On voulait prouver qu’on était capables d’avoir une lecture intelligente et poétique, de toucher à des enjeux qui nous concernent moins, mais dont on est témoin, de défendre des causes qui sont loin de nous. Le débat n’a jamais stagné ; à chaque intervention, on allait plus loin dans la réflexion. »

« Les étudiants ont vraiment relevé avec beaucoup d’acuité les forces des cinq romans en lice. C’est toujours extrêmement émouvant de voir l’enthousiasme avec lequel ils défendent une littérature québécoise qu’ils ne connaissaient peut-être pas et qui fait naître en eux des passions durables. C’est le meilleur antidote au cynisme que d’assister à ses délibérations », conclut Carl Perreault.