Dévoilement des Prix du Canada 2019

Photo: Boréal

Les deux livres lauréats du Prix du Canada 2019 ont été dévoilés par la Fédération des sciences humaines, qui salue ainsi ce qu’elle estime être les « meilleurs livres savants en sciences humaines et sociales qui apportent une contribution exceptionnelle au savoir, sont rédigés de façon intéressante et enrichissent la vie sociale, culturelle et intellectuelle. » Du côté francophone, c’est Le piège de la liberté. Les peuples autochtones dans l’engrenage des régimes coloniaux (Boréal), de Denys Delâge et Jean-Philippe Warren, qui reçoit les lauriers. En anglais, The Creator’s Game : Lacrosse, Identity, and Indigenous Nationhood (UBC Press), d’Allan Downey, remporte l’honneur. Chaque prix s’accompagne d’une bourse de 10 000 $.