Un Met Bleu résolument social et écologiste

Photo: Catherine Legault Le Devoir

La 21e édition de Metropolis bleu est déterminée à passer au prisme de la littérature la lutte contre les inégalités sociales et l’écologie en recevant notamment les auteurs, ou. En partenariat avec l’Observatoire québécois des inégalités, il tiendra un forum de réflexion et de médiation interculturelle, en plus de lancer le prix Anthony-Atkinson. Du 2 au 5 mai, le festival se penchera également sur les littératures autochtones, avec entre autreset. Avecetimaginera des mondes à enchanter. L’édition 2019 se fera en outre l’écho des 100 ans qu’aurait eus l’auteure