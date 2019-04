Coup de chapeau à «James et à Derrière les yeux de Billy»

Le prix Espiègle de l’Association pour la promotion des services documentaires scolaires a récompensé deux livres au centre desquels la différence occupe une place importante, déployée avec finesse. Chez les grands (12 à 17 ans), c’est James, de Samuel Champagne (Éd. de Mortagne), qui a remporté les honneurs, le jury saluant « une réflexion posée et savamment développée sur la bisexualité ». Du côté des 5 à 11 ans, le jury a choisi Derrière les yeux de Billy, de Vincent Bolduc Chloloula (Dent-de-lion), y voyant un « un album qui fait naître une émotion de bien-être parce qu’il accepte la différence et l’intègre avec subtilité dans son histoire ». Le prix Espiègle met en lumière des ouvrages québécois qui font preuve d’audace dans le choix du sujet et dans son traitement.