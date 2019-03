«Tout bouge autour de toi» et «La symphonie africaine»: la nature au bout des sens

Le son d’une flûte, celui des tambours africains, les mouvements d’enfants qui s’amusent, cherchent et grandissent trouvent écho dans la nature. De même, les ramures des arbres, les rivières, les spirales produites par les tornades sont en quelque sorte semblables aux mille et un petits chemins sinueux que contient le système de circulation du corps humain. Des parallèles qui sont poétiquement exploités à travers La symphonie africaine et Tout bouge autour de toi.

L’être humain participe d’un grand tout dans lequel il puise souvent son inspiration. Dans La symphonie africaine, parue aux éditions Muséo — partenaire depuis 2018 des éditions du Passage —, la Sud-Africaine Wendy Hartmann déploie ces musiques qui nous accompagnent depuis le commencement du monde. Le vent dans les herbes, le grondement des troupeaux de chevaux sauvages, le chant de la grenouille, tout a été reproduit par l’homme. En quelques mots, insectes, animaux et éléments témoignent des grands instigateurs de ces sons. Le « mmmmmmmm » sur les lèvres des chanteurs rappelle à s’y méprendre le bourdonnement des abeilles ; le son des maracas, celui du crépitement du feu ; le chant de l’oiseau s’entend à travers les cordes du luth. Ce retour aux sources est mis en image par Joan Rankin qui, à travers ses peintures, explore humour, naïveté et poésie dans la mise de scène de personnages imparfaits, disproportionnés, de couleurs et formes qui épousent la diversité du monde. Un album qui se lit comme on chante une berceuse.

Le journaliste et auteur torontois Patchen Barss explore quant à lui, pour une première fois en littérature jeunesse, cette symbiose entre les éléments dans Tout bouge autour de toi, un album documentaire paru chez Isatis et traduit par Christiane Duchesne. Il suffit de prendre le temps d’observer, de grimper, de creuser, pour constater que la vie est faite de mouvements formant quantité de petits sentiers ondoyants. Depuis le réseau de branches des arbres jusqu’à celui de leurs racines en passant par les rivières et les bronchioles des poumons, la vie se fraie un chemin, grouille, tourbillonne sans s’arrêter, et ce, souvent en silence.

Mariant avec grâce procédé didactique et poésie, Barss invite les lecteurs à prendre le temps de comprendre le monde qui les entoure et de découvrir ces quelques faits étonnants. Et le graphisme épouse avec grâce, intelligence et finesse le propos de l’auteur. Les mots parfois disposés en courbe suivent le mouvement des enfants mis en scène, alors que les sérigraphies de Todd Stewart, faites de nombreux petits traits et de lignes courbes, rappellent les nombreuses avenues empruntées par la nature pour avancer. Ces deux albums sont au bout du compte de véritables hymnes à la vie et au temps qui passe. Ils invitent à renouer avec ces sens pourtant innés de l’écoute et de l’observation, facultés essentielles à la découverte des beautés du monde.

Extrait de «tout tourne autour de toi» « Certains végétaux se développent en spirale, tout comme les galaxies. Les tornades, les tourbillons, la Voie lactée, les coquillages dessinent aussi des spirales. Il y a des spirales sur les cocottes de pin et même dans tes oreilles ! Des spirales se forment lorsque certaines espèces poussent ou rétrécissent. Les plantes et les coquillages tournent en spirale dans le sens des aiguilles d’une montre. Les tornades et les galaxies tournent dans l’autre sens.



Cigales, grillons, scarabées et grenouilles, graines, cocons séchés, bois creux/Crépitement du feu, pluie qui tambourine, grondement de tonnerre des sabots sur la plaine africaine/Oiseaux dans le ciel, dans les arbres et par terre/Vent dans les herbes, dans les feuillages et dans le sable/Au tout début, quand tout a commencé, ces bruits étaient de la musique pour les premiers hommes. »