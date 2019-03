«Becoming»: près de 10 millions d’exemplaires vendus

L’autobiographie de Michelle Obama, Becoming, a été vendue jusqu’à présent à presque 10 millions d’exemplaires en anglais, en espagnol et en allemand, a annoncé mardi le groupe médiatique allemand Bertelsmann. Publié simultanément en 31 langues le 13 novembre 2018 (dont en français sous le titre Devenir, chez Fayard), l’ouvrage s’est écoulé à plus de 7 millions d’exemplaires avant même la fin de l’année. Sa publication est chapeautée par Crown Publishing Group, une filiale de la maison d’édition Penguin Random House, qui est détenue à 75 % par Bertelsmann.