La grande tendance culinaire du moment est de manger moins de viande et d’accorder plus d’importance aux aliments provenant des plantes. La cuisine botanique fait lentement mais sûrement sa place dans nos habitudes alimentaires. Stéphanie Audet est une spécialiste de la gastronomie végétale, de la fermentation et de la germination. Ce n’était qu’une question de temps avant que la renommée chef du restaurant LOV nous offre un livre abondamment illustré de 80 recettes végétales, où les légumes, les fruits, les grains et les feuilles sont en vedette, magnifiés par les photos de Valeria Bismar. Vous avez dit légumes marinés au kombucha, avoine nue et caramel au maca, riz au thé genmaicha et aux prunes umeboshis, salade de farro et fruits, gnocchis à la livèche, moka de chaga, tacos de jacquier, burger au lupin ? Pour Stéphanie Audet, ce livre « célèbre l’abondance de la nature et les bienfaits des produits qu’elle nous offre ». Pour le lecteur, c’est la découverte de sa façon unique de cuisiner les plantes et les légumes en une combinaison de saveurs originale et inventive.

Cuisine botanique ★★★★ Stéphanie Audet, Les Éditions du Journal, Montréal, 2019, 232 pages