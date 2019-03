Saviez-vous que le Québec était « le premier producteur mondial de sirop d’érable » et qu’il en assurait « 72 % de la production mondiale » ? C’est le genre de choses que vous apprendrez en parcourant ce livre fourre-tout aux photos alléchantes où l’on retrace la grande histoire de « l’or blond », va à la rencontre d’acériculteurs passionnés et fait découvrir les vertus gastronomiques du précieux sirop et ses délicieux dérivés grâce à 12 chefs amoureux dudit nectar bien de chez nous, l’enthousiaste Philippe Mollé en tête. Parmi la soixantaine de recettes qu’ils proposent, on se promet de tester le bol poke de tataki de saumon de l’Atlantique au sésame et à l’érable d’Olivier Perret, les carottes et panais glacés au cumin et à l’érable d’Éthné de Vienne et le millefeuille à l’érable de Martin Falardeau. Un livre pour gourmets gourmands qui donne envie de cuisiner avec plus d’audace en se tournant vers les produits de l’érable, dont certains demeurent méconnus, et ainsi faire fi du sucre blanc.

Incroyable érable ★★★ Producteurs et productrices acéricoles du Québec, Éditions de Mortagne, Boucherville, 2019, 223 pages