Les éditeurs crient à la censure

L’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) dénonce, dans l’affaire Hansel et Gretel, « un cas de censure évident » qui « criminalise l’écriture de fiction » ; l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) évoque quant à elle une possible « privation de la liberté d’expression ».

Jeudi dernier, la Sûreté du Québec a procédé à l’arrestation d’Yvan Godbout, auteur du roman Hansel et Gretel, pour production de pornographie juvénile. Des accusations de production et de distribution de pornographie juvénile ont été faites à l’endroit des Éditions ADA, dirigées par Nycolas Doucet.

Ces accusations seraient liées à un passage du roman d’horreur Hansel et Gretel, publié en 2017 dans la série Contes interdits des Éditions ADA. Une scène brutale de pédophilie y est décrite de manière explicite.

Une situation « inquiétante », aux yeux d’Arnaud Foulon, président de l’ANEL, qui regroupe une centaine d’éditeurs. « Ça veut dire qu’il y a des choses qu’on n’a pas le droit de publier dans nos livres de fiction et on n’est même pas au courant », pointe-t-il en entrevue.

L’éditeur rappelle que des actes criminels jalonnent de nombreux livres policiers et romans d’horreur. « Est-ce qu’il faut arrêter de publier ces livres ? » se questionne-t-il, évoquant les dangers de la censure.

Bien qu’il dise reconnaître qu’il s’agit d’un « style de littérature particulier », la décision de lire ou non ce type d’oeuvre de fiction doit revenir aux lecteurs, estime-t-il. « La liberté d’expression et la défense du droit d’auteur sont des valeurs fondamentales dans notre métier. »

Démesuré

L’UNEQ, qui représente 1600 auteurs, se dit également « préoccupée » par cette affaire.

Si l’arrestation d’Yvan Godbout est bien exclusivement liée au récit de l’agression sexuelle commise sur une enfant, « il nous apparaît démesuré d’avoir procédé à son arrestation », souligne l’organisation dans un communiqué.

« Il s’agit d’un texte rédigé dans un contexte artistique. Aussi, criminaliser celui-ci pourrait s’apparenter à une privation de la liberté d’expression. »

Une pétition en ligne réclamant l’abandon des accusations contre Yvan Godbout et les Éditions ADA a récolté plus de 9600 signatures.

L’article du Code criminel portant sur la pornographie juvénile mentionne que « tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans […] constituerait une infraction à la présente loi ».

Il est également spécifié qu’une personne ne peut être déclarée coupable si les actes reprochés « ont un but légitime lié à l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts » et si ces actes « ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans ».

Jeudi dernier, la Sûreté du Québec a procédé à des perquisitions à la résidence de l’auteur à Québec et dans les locaux de la maison d’édition situés à Varennes.

Yvan Godbout a été relâché, jeudi dernier, sous promesse de comparaître. Il sera de retour au tribunal en avril pour être formellement accusé.