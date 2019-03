«La fiancée américaine» publiée en anglais par HarperCollins

Les droits du roman d’Éric Dupont La fiancée américaine, paru au Québec en 2012, ont été achetés par la maison d’édition HarperCollins, qui publiera l’oeuvre en anglais dans le monde entier (à l’exception du Canada), sous le titre Songs for the Cold of Heart. Le livre paraîtra à Londres et à New York l’année prochaine. Selon l’éditrice québécoise de l’auteur, Mélanie Vincelette, c’est la première fois qu’un écrivain québécois francophone de la génération de M. Dupont est publié en anglais sur les deux continents simultanément par une grande maison d’édition américaine. Éric Dupont a été finaliste du prix Giller pour la version anglaise de l’édition canadienne de ce même livre, traduite par Peter McCambridge.