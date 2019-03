Le poète et romancier canadien Patrick Lane s’éteint à l’âge de 79 ans

Toronto — Le poète et romancier canadien Patrick Lane s’est éteint à l’âge de 79 ans. La maison d’édition McClelland Stewart a annoncé la nouvelle jeudi soir. Elle a parlé de M. Lane comme l’un « des écrivains canadiens les plus renommés ». Il a reçu le Prix du Gouverneur général pour la poésie et le prix de l’Association des auteurs canadiens. Son site Web indique que sa carrière s’est étendue sur 50 ans. Il a écrit 25 livres de poésie, des romans, des essais et des mémoires. Il a été nommé officier de l’Ordre du Canada en 2014 « pour ses réalisations en tant que voix influente de la poésie canadienne et pour avoir servi de mentor à la prochaine génération de poètes canadiens ». Il a été écrivain en résidence à l’Université du Manitoba. Il a aussi enseigné à l’Université de la Saskatchewan et à l’Université de Victoria. Né en 1939 à Nelson, en Colombie-Britannique, il vivait avec sa compagne, la poète Lorna Crozier, près de Victoria.