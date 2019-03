L’auteure québécoise Diane-Ischa Ross est morte à l’hôpital Charles-Le Moyne à Montréal le 25 février dernier à l’âge de 71 ans. Elle a fait paraître cinq recueils de poésie aux éditions Triptyque et plusieurs de ses textes ont été publiés dans des revues littéraires et de sciences humaines. Elle avait reçu le prix Rina-Lasnier pour son premier recueil, Ces yeux mis pour des chaînes (2003). Son plus récent recueil, Les jours tigrés, est paru en 2015.